Son Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile huzur ve güvenlik noktasında asayişin tepe noktalarına atanan müdür ve komutanlar birliktelik pozu verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Vali Mahmut Demirtaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir’e görevlerinde başarılar diledi.

Bakan Yerlikaya, birliktelik pozuna, "Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da çıkmaz denilen sokaklarda, derin vadilerde Aziz Milletimizin asayişi, huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu da bizim Milletimize verdiğimiz sözümüz. Allah yâr ve yardımcımız olsun" notunu iliştirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1826916190951706802