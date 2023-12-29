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Kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 187 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-5" operasyonunun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 220 şahsa adli işlem yapılırken, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu ve 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla eş zamanlı operasyonlarda, ayrıca; 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 adet boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrole, 2 bin 100 adet alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konulurken, 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.