İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelede yeni bir operasyon daha başlattı. Jandarma tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkokapan" operasyolarının ilki 20 ilde gerçekleştirilirken, yakalanan 37 zehir taciri ile sokak satıcısından 34'ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) - 20 İlde Uyuşturucuya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOKAPAN-1" operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonda 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet Uyuşturucu Hap ele geçirilidi.

Yakalanan 37 zehir taciri ile sokak satıcısından 34'ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1865983908430459176

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "NARKOKAPAN-1” operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını detaylı olarak paylaşan Bakan Yerlikaya, “Türkiye Yüzyılı”nda; en büyük hedeflerimizden biri de: ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz" mesajını verdi.