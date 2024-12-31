İçişleri Bakanlığı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 309 bin 819'u kolluk personelinin 36 bin 527 araçla havada, karada ve denizde 2 Ocak Perşembe sabahına kadar teyakkuzda olacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek adına aldıkları yılbaşı tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı.

Asayiş tedbirleri kapsamında Türkiye'de 30 Aralık Pazartesi günü saat 08.00’den 2 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar 207 bin 239 Polis, 99 bin 480 Jandarma ve 3 bin 100 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 bin 976'sı binek araç, 3 bin 853'ü motosiklet, 430'u hava aracı ve 538'i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığımız 1.350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığımız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamımda sahada etkin. 112 Acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her koşulda vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak" dedi.

Vatandaşları tanık oldukları ya da rahatsız eden bir olayla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aramalarını isteyen Bakan Yerlikaya, "Siz arayın, biz gereğini yapalım. Güvenlik güçlerimizi yaz kış demeden yılın 365 günü görevlerinin başında" mesajını verdi.