İçişleri Bakanlığı, 38 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarma tarafından son iki haftadır devam eden “KISKAÇ-33" operasyonlarında 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ'ye yönelik bir süredir düzenlediği Kıskaç operasyonlarının bu kez 33'üncüsü gerçekleştirildi.

Son iki haftadır Jandarma tarafından 38 ilde düzenlenen Kıskaç-33 Operasyonu'nda 63 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 36'sının tutuklandığı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1876854205648163016

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından arandığı belirlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" diyen Bakan Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.