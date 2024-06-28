Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Bozdoğan' operasyonlarının 47'ncisi bu kez 4 ilde düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti. 28 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1806557710189478353