21 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandıANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik başsavcılıklar ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadesini kullandı.