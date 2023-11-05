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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütüne ait 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imhasına yönelik 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıktıklarını ve yıkmaya da devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında düzenlenen operasyonlarda J-SİHA ile birlikte Atak helikopterleri de yer aldı" ifadelerini kullandı.