Tahmini Okuma Süresi: dakika

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-3” operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin’de "Bozdoğan-3" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 123 tim, 1628 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, “Bozdoğan-3” Operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.