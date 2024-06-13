16 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen Bozdoğan-42 operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bozdoğan-42 operasyonuna ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

1️⃣6️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-42” operasyonlarında 5️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve… pic.twitter.com/ADcY3fTrH5— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 13, 2024