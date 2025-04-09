Ramazan Bayramını da içine alan 9 günlük tatilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen faaliyetleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 düzensiz göçmenin yakalandığını, bin 951 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında, Ramazan Bayramı tatilinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 519 düzensiz göçmen yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, 81 ilde ise 270 Mobil Göç Noktası aracıyla yapılan denetimlerde 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü uygulandığı ve bin 951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1909899533665902744

Operasyonların şehir merkezleri, uygulama noktaları, terminaller, garlar, havalimanları, parklar ve sahillerde yoğunlaştırıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, 2023 yılında hizmete giren Mobil Göç Noktası araçlarıyla yapılan kontrollerde düzensiz göçmen tespit oranının yüzde 74,5’ten 2025 Mart ayı itibariyle yüzde 1,9’a düştüğünü belirtti.

Türkiye’nin düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, mücadelelerin sınırlar, hudut kapıları ve 81 ilde kararlılıkla süreceğini ifade ederek, operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.