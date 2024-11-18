İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen Kalkan-30 operasyonu kapsamında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile bin 644 düzensiz göçmeni yakaladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü "Kalkan" operasyonlarının 30'uncusu bu kez ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldığını açıkladı.

Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1858389250930004085