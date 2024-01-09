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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz.… pic.twitter.com/wtivZhKAvV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2024

2️⃣0️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” operasyonlarında 7️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️

20 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-12” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde “Sibergöz-12” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

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