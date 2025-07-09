İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’i soruşturmalar kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırdı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya göre, Adana'da Zeydan Karalar, “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla tutuklanmış, İstanbul Büyükçekmece'de Ahmet Şahin ise “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlamalarıyla İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin aynı tarihteki kararıyla tutuklanmıştı.

Bakanlık, her iki ismin Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu