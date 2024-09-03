İçişleri Bakanlığı 81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-24” operasyonları düzenledi. Operasyonlarda evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 975 silah ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Silah kaçakçılarına yönelik uzun bir süredir 'Mercek' operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 24'üncü operasyonu 81 ilde gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 975 Ruhsatsız Tabanca, 410 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 33 Uzun Namlulu Tüfek, 558 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam bin 975 silah ele geçirildi.

81 ildeki operasyonlarda bin 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1830833537219428485