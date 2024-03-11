İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 25 ilde yapılan "Narkoçelik-6" operasyonları kapsamında 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 25 İlde düzenlenen “Narkoçelik-6” operasyonlarında; 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik" operasyonlarının 6'ncısına yönelik detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 654 kg uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1767163765118681298

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.