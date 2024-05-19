İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkoçelik operasyonlarının 17'ncisine ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, İstanbul Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca operasyon düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda uyuşturucu madde üreten 1'i yabancı uyruklu 6 imalatçı yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.