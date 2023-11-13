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Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır, 41'inin 5-10 yıl arasında, 5 bin 258'inin ise 5 yıla kadar arandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, aranan şahıslara düzenlenen operasyon kapsamında 5 bin 309 firarinin yakalandığını duyurduğu sosyal medya hesabında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 5 bin 309 firarinin yakalandığını açıkladı. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember Operasyonu'yla ilgili son bilgileri paylaştı.

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