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İclal Aydın ilk kez 2012 yılında sahnelediği “Emanetçi” gösterisinin 100. ve son oyununu Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nin Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni oyuncu İclal Aydın, ikizlerin anısına düzenlenen ve geliri 100 çocuğa burs olarak bağışlanan gecede "Emanetçi" adlı tek kişilik gösterisi ile sahneye çıktı.

“Cumhuriyetimizin 100.yılında 100 çocuk için buluşuyoruz” hedefiyle düzenlenen gecede sahne alan Aydın’ın gösterisinin tüm geliri çocukların eğitim bursu için bağışlandı. Gösterinin ardından İclal Aydın’a onursal başkanı olduğu vakıf tarafından plaket takdim edildi. İclal Aydın takdim esnasında yaptığı konuşmada; “Bir hikâyenin yarım kalmadığına inanıyoruz. Çocuklarımızın başka çocukların ömürlerinde, başarılarında ve sevinçlerinde yaşayacağına inanıyoruz. Vakfımızın en büyük amaçlarından biri eğitim kaynağı oluşturmak.” diye konuştu.