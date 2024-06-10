Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su tüketiminin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi, 'B Planı'nı hayata geçirerek Sapanca Gölü'nden su alımına başlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yıllık yüzde 80’ini karşılayan Yuvacık Barajı’nda 10 Haziran itibarıyla yüzde 78 oranında su bulunurken, artan sıcaklıklar ve mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle su kullanımı yükseldiğinden içme suyu tüketim oranlarında artışa yol açtığı kaydedildi.

Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin azalması üzerine B planı olarak kullanılan içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nden su alımına başlandığını duyuran Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yuvacık Barajı’nda bulunan suyumuz ile Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz suyu, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtarak abonelerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz. Yaşamın temeli, yarınlarımızın hazinesi, gözümüz gibi bakarak kalitesini koruduğumuz içme suyumuzu, tasarruf kurallarına önem vererek gönül rahatlığı ile çeşmelerinizden içebilir ve her türlü ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.