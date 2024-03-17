İçmimari öğrencileri, “Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” tasarım yarışmasında eğitim ve sosyalleşme mekanlarının işlevselliğinin önemine dikkat çekmek için yarıştı.İSTANBUL (İGFA) - BABA Yapı sponsorluğunda, İçmimarlar Odası, Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneği işbirliğinde “Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” sloganı ile düzenlenen yarışmanın bu sene ilki gerçekleştirildi.

Mobilya ve işlevsel yüzey tasarımı yarışmasının teması otizm bilinci ve özel gereksinimli bireylerin eğitim-sosyalleşme mekanlarına yönelik özgün tasarımlar olarak belirlendi. Kazanan tasarımlar Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumunda düzenlenen ödül töreni ile açıklandı.

Plywood (Kontrplak) malzeme ile mobilya ve işlevsel yüzey tasarımı yarışması Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık lisans bölümünde okuyan tüm içmimari öğrencilerine düzenlendi.

Yarışmaya katılan öğrenciler otizmli öğrencilerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlarda gündelik hayatın zenginleştirilmesine katkı sağlanması için Plywood ürünleri kullanılarak ince motor becerilerinin çalışılabileceği, duyusal ihtiyaçların karşılanabileceği işlevsel mobilya ve duvar üniteleri tasarladılar.

Baba Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekşi, gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren öğrencilerin tasarımlarını üreterek onlara bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "Yarın otizmli öğrencilerin bu sınıflarda eğitim alacak olmaları bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Örnek bir proje olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Mobilya Kategorisinde; Antalya Bilim Üniversitesi öğrencisi Türkü Yılmaz “Çok Amaçlı Oyun Masası” projesiyle, duvar ünite kategorisinde de İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi Ezgi Nisa Şahin “Harmony Wall” projesiyle birincilik kazandı.

Kazanan projelere 1000’er dolar değerinde teknoloji hediye çeki verilirken, halk oylamasında Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Abdullah Karadeniz “Elly” projesiyle 500 $ değerinde teknoloji çeki aldı.