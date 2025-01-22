Adalet Bakanlığı'nca, İcra ve İflâs Kanunu kapsamında satış ilanlarına yönelik parasal limitler güncellendi. Tebliğ, 1 Şubat 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde, satış ilanlarında uygulanacak parasal limitler güncellendi.

Bu kapsamda, Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan gazete veya internet ilanlarında kullanılacak muhammen bedel limitleri de yeniden belirlendi.

Gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler 1 Şubat 2025 tarihi itibariyle şöyle oldu.