Değirmencilik sektörü 500 milyon dolarlık hedefle İDMA İstanbul’da buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün en büyük buluşmalarına imza atan İDMA, Rusya ve Endonezya duraklarından sonra anavatanına geri döndü.

Dünya tarihinin ilk endüstrisi olarak tanımlanan değirmencilik sektörü, pandemi sonrasında yükselişe geçen korumacı gıda politikalarıyla tekrar dünyanın en stratejik güçleri arasında yerini aldı.

Türkiye’nin un üretiminde faaliyet gösteren tesislerin ihtiyaçlarını karşılamak için filizlenen un, tahıl, yem, bakliyat üretim ekipmanları ve değirmen makineleri sektörü, günümüzde üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden dev bir endüstriye dönüştü.

Sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük fuarı olan İDMA ise yerli üreticilerin ihracat lokomotifi olmaya devam ediyor. 2 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açan 10. İDMA İstanbul, 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yerli üreticilerimize lokomotif olmaya devam ederken aynı zamanda fuar ile eşzamanlı olarak düzenlenen 5. Uluslararası TABADER Tahıl Zirvesi ve Kongresi’ne de ev sahipliği yaparak dünya tahıl, yem ve bakliyat endüstrisinin tüm temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi.

2 Mayıs 2024 tarihinde kapılarını açan 10. İDMA İstanbul, un, tahıl, yem, bakliyat işleme endüstrisi ve değirmen makineleri üreticileri Dünya liderliği yolcuğunu şahitlik etmek isteyen herkesi 4 Mayıs 2024 tarihine İstanbul Fuar Merkezi’nin 1, 2 ve 3 numaralı salonlarına bekliyor.