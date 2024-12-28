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İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, 08.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi.Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kadir Delibalta Keşan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

Kadir Delibalta Keşan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

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