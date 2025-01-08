İETT, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur için anlamlı bir anma etkinliği düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Yıllar boyunca Türk halkının gönlünde taht kuran sayısız şarkıya hayat veren, sinema dünyasında da önemli bir yer edinen Ferdi Tayfur’un ebediyete uğurlanmasının ardından İETT, sanatçı için özel bir etkinlik düzenledi.

İstiklal Caddesi’nde iki gün boyunca Nostaljik Tramvay’da sanatçının sevilen eseri “Hatıran Yeter” zaman zaman yolculara dinletildi.

Ayrıca, Ferdi Tayfur’un fotoğrafları ve şarkılarından alıntılarla tasarlanan özel bir İETT otobüsü, BN1 Halkalı - Eminönü hattında sefere çıktı.

Bu özel otobüs, 14 Ocak 2024 tarihine kadar hizmet verecek ve İstanbullulara sanatçının anısını yaşatmaya devam edecek.

https://youtu.be/3k_KodBxx1E