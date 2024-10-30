İstanbul'un köklü toplu taşıma tarihi İETT'nin nostaljik otobüsleriyle yeniden canlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı resmi törenine Cumhuriyet’in her dönemine şahitlik yapmış olan tarihi araçları ile katıldı.

İETT’nin geçmişin izlerini günümüze taşıyan araçları, İstanbulluların büyük beğenisini kazandı. İstanbul’un hafızasına kazınmış, farklı marka ve modeldeki 8 nostaljik otobüs, Vatan Caddesi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılarak İstanbullularla buluştu.

Zamanda bir yolculuğa davet eden bu geçiş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de katılımıyla gerçekleşti.

Törende, İETT’nin geçmişin izlerini günümüze taşıyan araçları, İstanbulluların büyük beğenisini kazandı. Nostaljik otobüslerin geçişi sırasında duygusal anlar yaşanırken, toplu taşımaya dair anılar yeniden canlandı.

Bu titiz çalışma sayesinde, İETT filosunda yer alan nostaljik otobüsler, ilk günkü ihtişamıyla korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.