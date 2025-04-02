İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak toplu ulaşım hizmeti sunan İETT, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin büyük ismi Volkan Konak’ı özel bir uygulamayla anıyor.İSTANBUL (İGFA) - 110 yaşını kutlayan İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri, 1 hafta boyunca Volkan Konak’ın hafızalara kazınan eserleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Volkan Konak’ın her yeni albümünün ilk kez yankılandığı, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği İstiklal Caddesi’nde bir kez daha sanatçının unutulmaz ezgileri yankılandı.

Volkan Konak’ın anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, hem İstanbullular hem de ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Cadde boyunca ilerleyen tramvaydan yükselen Volkan Konak şarkıları, dinleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

Öte yandan İETT, Volkan Konak’a özel olarak tasarlanan bir otobüsü de hizmete sundu. EL2 Emirgan - 4. Levent Metro hattında 15 gün boyunca sefer yapacak olan özel tasarımlı otobüs, sanatçının kültürel mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor. İETT, bu anlamlı uygulamayla, Karadeniz’in güçlü sesi ‘Kuzeyin Oğlu’ Volkan Konak’ı İstanbul’un simge noktalarında yaşatmayı sürdürüyor.