İETT, “Yaşatan olacağız” hedefiyle uygun olan tüm garajları için sokak hayvanlarına yaşam alanı oluşturarak, 4 sokak hayvanını daha sahiplendi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un ve dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan İETT, tüm işletme ve yatırım faaliyetlerine ek olarak sosyal sorumluluk projelerine de hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Semtpati Vakfı işbirliği yapan İETT, yapısal olarak uygun olan garajlarında sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturuyor, bakım evlerinden mizaç testi yapılmış, tasma ve yürüyüş eğitimi almış sokak hayvanlarını sahiplenerek İETT ailesine kazandırıyor.

Son olarak Anadolu ve Kağıthane Garajı için 4 patili dostu sahiplenen İETT, onları yeni yuvalarına getirdi. İETT çalışanlarının da büyük bir sevgiyle karşıladıkları ve bakımları ile birebir ilgilendikleri patili dostlar da yeni yaşam alanlarını sevdiler ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

Şu ana kadar, 7 farklı garajında 13 patili dostu sahiplenen İETT, “Yaşatan olacağız” hedefiyle İstanbul genelindeki uygun olan tüm garajlarında patili dostlar için yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edecek.