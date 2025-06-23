İETT, dünyanın en büyük toplu taşıma birliği UITP tarafından Sürdürülebilir Hareketlilik Eğitim Merkezi (SÜHA) projesiyle Özel Takdir Ödülü’ne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük, dünyanın ikinci büyük toplu taşıma kurumu İETT, uluslararası alanda bir kez daha gururlandırdı. Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Summit’te, 100 ülkeden 1900’den fazla toplu ulaşım kuruluşunun üye olduğu Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından SÜHA projesiyle Özel Takdir Ödülü’ne layık görüldü.

SÜHA: EĞİTİMİ OTOBÜSE TAŞIYOR

SÜHA projesi, simülasyonlar ve animasyonlarla donatılmış bir eğitim otobüsünü öğrenciler için interaktif bir öğrenme alanına dönüştürüyor. Otobüs, toplu taşıma ve yaya ulaşım kurallarının yanı sıra çevreci yakıtlar, enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel mobilite gibi konuları deney setleri ve görsel öğelerle öğretiyor.

33 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI, HEDEF 1 MİLYON

Başladığı günden bu yana 91’i okul olmak üzere 112 kuruma eğitim veren proje, 33 bin 350 öğrenciye ulaştı.

Dünya çapında örnek teşkil eden SÜHA ile İETT, 1 milyon öğrenciye sürdürülebilir ulaşım bilinci kazandırmayı hedefliyor.