Uzman Klinik Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, iftar sofralarında konuşulabilecek konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında beslenme zamanlarımızın ve alışkanlıklarımızın belirli bir süre değişmesi duygu kontrolünde güçlük yaşamanıza neden olabilir.

Bu durum hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerden kaynaklı olabilir. Örneğin; düşük kan şekeri, hormonal değişiklikler ve yorgunluk bireylerde daha fazla sinirlilik ve tahammülsüzlük yaratabilir. Bu durum iftar sofralarında gerginliklere ve anlaşmazlıklara yol açabilir.

Bu nedenle, iftar sofralarında siyaset ya da aile içi problemler gibi hassas ve ayrışma yaratabilecek konulardan ziyade, hoşgörü ve birleştirici konulardan konuşmak daha uygun olacağı konusunda uyaran Uzman Klinik Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, iftar sofralarında konuşulabilecek bazı sohbet konularını şöyle sıraladı:

Günlük yaşantılarımızdaki olaylar ve durumlar

Film, kitap, müzik, spor gibi aile üyelerinin ortak ilgi alanları

Ramazanın anlam ve önemine yönelik manevi sohbetler ve ibadetler

Geçmişe dair anılar ve olumlu deneyimler

Geleceğe dair hedefler, hayaller ve planlar

Bu sohbetler aile üyelerinin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını, birbirlerine karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmasını sağlayabileceğini belirten Leblebicioğlu Arslan, ayrıca Ramazan’ın manevi atmosferini daha iyi yaşamaya, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeye yardımcı olacağını ve böylelikle iftar sofralarında yapılan sohbetlerin hem bedeni, hem de ruhu besleyen özel anlara dönüşeceğini söyledi.