11 ayın sultanı Ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyen Bursa İnegöl Belediyesi, geleneksel hale gelen iftar sonrası çay hizmeti bu yıl da devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin her yıl ramazan ayı boyunca uyguladığı iftar sonrası çay servisi hizmeti, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. İftar sonrası belediye meydanı önünde kurulan çay ocağı, İnegöl'lü vatandaşların adeta sıcak bir buluşma noktası haline geldi. Ücretsiz çay hizmeti Ramazan ayı boyunca iftardan sonra başlayıp gece 00.00'a kadar devam edecek.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Ramazan ayının iklimini yaşatmak adına çocukları da unutmayarak bir dizi programlar hazırlayan İnegöl Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 8 mahallede çocuk şenliğinde çocuklarla buluşacak. Şenlikte; Kültür Sanat otobüsü, maskotlar eğlenceli anlar yaşatacak.

CAMİ PROGRAMLARI İLE DUA VE KURAN'I KERİM ZİYAFETLERİ

İftar sonrası teravih programlarında camilerde birbirinden farklı hafızalar Kuran'ı Kerim Tilaveti ile teravih namazında İnegöl'lü vatandaşlarla bir arada olacak. İnegöl Belediyesi Ramazan ayı boyunca manevi iklimin yaşatılması adına çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.