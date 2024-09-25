SOCAR Türkiye, 2024-2025 sezonunda Iğdır Futbol Kulübü’nün tüm resmi maçlarının forma göğüs sponsoru oldu.IĞDIR (İGFA) - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, kulüp yöneticileri ve Iğdır FK futbolcuları katıldı. Yapılan anlaşmaya göre Iğdır Futbol Kulübü tüm resmi maçlarında, formasında SOCAR logosunu taşıyacak.

SOCAR Türkiye bu sponsorluk anlaşmasıyla sporun birleştirici gücüne enerji katmaya devam ediyor. Türkiye’nin batısından doğusuna futbolun enerjisini taşıyan SOCAR Türkiye, Iğdır şehrinin Futbol Kulübü’nü desteklemenin gururunu yaşıyor.

İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “SOCAR Türkiye olarak, ülkemizde hayata geçirdiğimiz ekonomik yatırımları, toplumsal kalkınma projeleri ve spora verdiğimiz desteklerle taçlandırıyoruz. Bu anlamda Iğdır’ın Futbol Kulübü’nü desteklemek bizim için büyük mutluluk. Bu iş birliğimizin Iğdır’a ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor; Iğdır Futbol Kulübü’ne bu sezonki mücadelesinde başarılar temenni ediyorum” dedi.