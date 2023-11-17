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Ata’ya Saygı Nöbetini canlandıran Iğdırlı çocuklar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in misafiri oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, tahta tüfeklerle Atatürk’e saygı nöbeti tutan ve bunu da bir video ile yayımlayan Iğdırlı çocukları Millî Savunma Bakanlığında ağırladı.

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulunda okuyan 5 öğrenci, yayınladıkları video sonrası Bakan Yaşar Güler tarafından Ankara’ya davet edilmişti.

Dün öğretmenleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenciler Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gül Ali ve Hüseyin Sevgül bugün de Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, evlatlarımızla sohbet ederek onlara hediyeler verdi.