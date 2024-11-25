İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2025 yılında yapıla cak olan İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nın (İGEF) tanıtım toplantısı Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı himayesinde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, ATO tarafından desteklenen ve Expolink Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı (İGEF) tanıtımı Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirildi. İGEF paydaşları ve destekleyen STK’lardan; Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı (TPTGV) Genel Müdürü İzzet Tuna, Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Genel Müdür Yrd. Atilla Önal, Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği (SİSİAD) Başkanı Mehmet Cafer Sayılır ile Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan’ın katıldığı basın toplantısı, yerel, sektörel ve ulusal medya kuruluşlarından 50’ye yakın basın mensubu tarafından takip edildi. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın Türkiye için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, ihracat hedeflerimize katkıda bulunan fuarların, milli projeler ve sanayi gelişimi üzerinde ciddi olumlu etkileri olduğunu belirtti. İGEF’in Savunma sanayiindeki diğer fuarların alternatifi olmadığını vurgulayan Erdoğan “Türkiye'nin savunma sanayii alanında çok güçlü fuarları var. Dünyanın birçok ülkesinde iç güvenlikle ilgili fuarlar organize edilirken ülkemizde sadece iki savunma fuarı markalaşmıştır. İçişleri Bakanlığımızın ihtiyaçlarını üreten ve tedarik eden firmaların ürünlerini iç ve dış pazarda gösterebileceği kapsamlı bir çatı fuara duyulan ihtiyaç İGEF’i doğurmuştur. İç güvenlik alanındaki fuar eksiğini İGEF markası oluşturarak bölgemizin önemli bir fuarı haline gelmesi için, başta İçişleri Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere kurumların ve sektör firmalarının verdiği desteğe teşekkür ediyorum” dedi.

“Bağımsızlık için yerli üretim şart”

Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği (SİSİAD) Başkanı Mehmet Cafer Sayılır da yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinerek “Türkiye kendini savunabilme ve bağımsızlık için üretmelidir. Silah sanayiinde dışa bağımlı olunduğunda yabancı ülkeler çeşitli gerekçelerle ambargo uyguluyorlar. Günümüzde Türk askeri, Türk polisi yaklaşık %80 civarında bir oranda yerli ve milli üretim silah ve mühimmat kullanıyor. İGEF yerli üretimin, milli sanayinin gelişimi ve ihracata katkı sağlaması açısından çok değerli” ifadelerini kullandı.

İGEF 2025, 18 Eylül’de Ankara’da açılacak.

İç güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat, araç, gereç, teçhizat, yazılım, kamera, güvenlik teknoloji ve hizmetleri, siber güvenlik ile özel güvenlik alanında ilk kez geniş kapsamlı olarak düzenlenen İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı IGEF 2024'e 72 firma katılırken 12 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşıldı. Yurt dışından ise alım heyeti olarak 25 ülkeden 282 yabancı katılımcı ağırlandı. Hazırlıklarına başlanan IGEF 2025 için ise resmi olarak 83 ülkeden İç güvenlik bürokratları, alım heyeti ve yetkilileri davet edildi. 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara ATO Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek İGEF 2025’de 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 20 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek olan ve gözde kurumların desteklediği fuar, dünya çapında iş bağlantıları kurmak isteyen profesyonellerin buluştuğu uluslararası bir platform haline gelme yolunda hızla ilerliyor.