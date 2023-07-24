İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Cadde TV'de "Yekpa Ahmet ile Durum'da Bugün" programına katıldı.BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Cadde TV'de canlı yayınlanan "Yekpa Ahmet ile Durum'da Bugün" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnternet ve yerel basının sorunlarını ve taleplerini 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla canlı yayın aracılığıyla bir kez daha gündeme getiren İGF Genel Başkanı Mesut Demir, çıkarılan internet gazeteciliği yasası ile birlikte gerek İletişim Başkanlığı, gerekse Basın İlan Kurumu'nca yönetmeliklerindeki değişiklikler ve uyuma yönelik ağır şartların acilen hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

İGF olarak daha önce de kurumlara ilettikleri gibi Basın İlan reklamlarında tekil ziyaret ve tıklanma aramak yerine BİK’in kendisine ait uygulamasının aktif hale getirilmesi, yani kodlu reklam sistemiyle reklam görüntülenmesine göre ödeme şeklinin belirlenmesi şart olduğunu belirten Demir, "Basın İlan için medyalardan istenilen tekil ziyaret ve sayfa görüntülenme rakamları da mutlaka düşürülmelidir. Basın İlan Kurumu’nun medyalardan reklam komisyonu olarak aldığı yüzde 15’lik oran, basın reklamlarından kaldırılmalı ya da yüzde 5’e düşürülmelidir. Sonuç itibariyle Basın İlan Kurumu'nun ticari kurumdan öte medyalara reklam desteği sağlayan kurum olarak kurulduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.

İGF bünyesinde oluşturulan İGF Haber Ajansı (İGFA) ile medyalara destek olmak amacıyla kurulduğunu belirten Demir, devletin kurumu olan Anadolu Ajansı'nın da çok cüzi miktarlarla Anadolu'ya destek olması gerektiğini kaydetti.

Haber sitesi yerine haber portalı olunması gerektiğini ifade eden Demir, haberlerin internetten okunma oranının yüzde 98 olduğunu ve bunun da yüzde 90'ının cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bursa merkezli internet medyalarından kuruluş sürecinde yer aldığı bursadabugun.com ve herkesduysun.com 'un yayıncılıkları ve içeriklerine ilişkin de bilgiler veren Demir, programda ayrıca Bursa'nın tarihi, kültürü, turizmi ve sanayisine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

https://youtu.be/ktn6G5LfgGw