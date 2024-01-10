İstanbul Maltepe’de düzenlenen Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede İGF Haber Ajansı’na (İGFA) Yılın En Dikkat Çeken Haber Ajansı, Bursa Hevadis’e Yılın Sosyal Medyada En Çok Paylaşımı Yapılan Özgün Haber Sitesi ödülü verildi.
İSTANBUL (İGFA) - Sedat Sarıkaya’nın organizasyonunda Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri, İstanbul Maltepe Bado Davet’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu Esin Yum ve Şenol İpek’in üstlendiği gecede İGF Haber Ajansı’na (İGFA) Yılın En Dikkat Çeken Haber Ajansı, Bursa Hevadis’e Yılın Sosyal Medyada En Çok Paylaşımı Yapılan Özgün Haber Sitesi ödülü verildi. İGF Haber Ajansı adına ödülü İGF Genel Başkanı Mesut Demir, Bursa Hevadis medyası adına TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi aldı.
Gecede söz alan İGF Genel Başkanı Mesut Demir, Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutladı.
TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de, Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri organizasyonun çok başarılı bulduğunu ifade ederken, emeği geçen Sedat Sarıkaya ve ekibine teşekkür etti.
Gecede Tuğba Ünal, seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu. Geceye İGF Genel Sekreteri Sevil Şaru da katıldı.
Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri alan kurum ve kişiler şöyle;
İGF HABER AJANSI (İGFA) – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN HABER AJANSI
BURSA HEVADİS – YILIN SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞIMI YAPILAN ÖZGÜN HABER SİTESİ
BEDİA TEYMUR – YILIN EN ÇOK OKUNAN HABER SİTELERİ – HABERLER- SON DAKİKA
USMEK – YILIN EN İYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU –USMEK – İZZET AYDIN
MİCHAEL KUYUCU –YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI KÜLTÜR SANAT TV YORUM PROGRAMI –NR1TÜRK- MİCHAEL KUYUCU – MEDYA GÜNDEMİ
TUĞBA ÜNAL - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN YILDIZI PARLAYAN POP SANATÇISI
MİNE AYMAN – YILIN EN İYİ RADYO PROGRAMCISI – PAL FM ( KADIN )
SONGÜL BOZKURT – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN DANIŞMANLIK FİRMASI
YILIN EN DİKKAT ÇEKEN HAUTE- COUTURE TASARIMCISI ÇEKEN HAUTE-COUTURE TASARIMCISI
THE JONES CAFE YILIN EN İYİ CAFE VE OYUN SALONU
ASENA TUTAR – HABERLERİ EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN MUHABİR ( KADIN ) - DHA
ATEŞ SAYHAN - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN YILDIZI PARLAYAN RAP SANATÇISI
MEKTEP PROLİNE – YILIN EN İYİ YETENEK KEŞİF VE GELİŞTİRME STÜDYOSU –
TENOR SEDATCAN ÖZTOPRAK – YILIN EN İYİ OPERA SANATÇISI – TENOR SEDATCAN ÖZTOPRAK
YAGASH – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HOUT COUTER MARKASI
SEFA RAMAZAN ÖZTÜRK – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN İŞ ADAMI
AHMET ERGÜL– YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
ÜSTÜN BARUT – YALOVA’NIN EN İYİ EGLENCE MEKANI – MAWİSH BEACH DİSCO
OSMAN BARUT –YALOVA’NIN EN İYİ KONAKLAMA TESİSİ - PALERMO HOUSE
FATİH BULUT – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKISI - KURBAN OLDUĞUM
GÜVENÇ KURTAR – YILIN EN İYİ TV FUTBOL PROGRAMI YORUMCUSU
LADEMOR – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOZMETİK FİRMASI
CANKAN – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GRUBU
BUGRA KARAÇAM – CEYBESK- YILIN PARLAYAN YİLDIZI
ABDULLAH AKOSMAN– YILIN EN BAŞARILI GAZETE İMTİYAZ SAHİBİ
FUNDA AKOSMAN– YILIN EN DİKKAT ÇEKEN GAZETE HABER MÜDÜRÜ ( KADIN )
YAĞMUR TANYILDIZ– YILIN PARLAYAN MUHABİRİ ( KADIN )
MEHMET ŞAHİNCİLEROĞLU – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN TV KÜLTÜR SANAT KÖŞE YAZARI – YENİ ÇAĞ GAZETESİ
HATİÇ – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN SAHNE PERFORMANSI
TALAT ER ( 2 KİŞİ ) YILIN EN İYİ TSM BESTECİSİ - HEDİYEM OLSUN
ŞELALE ÜNSELİ– YILIN EN DİKKAT ÇEKEN PSİKOLOJİK DANIŞMANI
NİL ÜNAL – YILIN YEŞİLÇAM OYUNCUSU ONURSAL ÖDÜLÜ
MİCHAELA ASTRO - YILIN EN İYİ ULUSLARARASI ASTROLOĞU
BERNA ÇİFTÇİ - YILIN EN İYİ GRAFİKERİ
DJ GÜRKAN ŞAŞMAZ – YILIN EN İYİ YÜKSELEN DJ’İ
ÇİĞDEM BORA– YILIN EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN SİYASETÇİSİ ( KADIN )
MURAT HANÇER –ULUSLARARASI TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ TASARIM VE İŞ BİRLİĞİ FİRMASI – THE DAGGER GROUP
BARIŞ GÜLAY –YILIN SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ŞARKILARI PAYLAŞILAN ROCK SANATÇISI
ÖZGÜR ARAS – YILIN EN İYİ İLETİŞİM DANIŞMANI
NEW KRİSTAL – YILIN EN İYİ ÖDÜL YAPIM FİRMASI
MURAT SELÇUK KATIOĞLU- YILIN EN İYİ ŞAİR VE YORUMCUSU
MOR NARPIN – YILIN SOSYAL MEDYADA ŞARKISI EN ÇOK PAYLAŞILAN STARI
AHMET ERGÜL - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
HABİB BABAR– YILIN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN RÖPORTAJ SAYFASI
SÜHA BAKİ – YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN CEMİYET MAGAZİN DERGİSİ –İST DAYS GUİDE
KEMAL CENK İÇTEN - YILIN EN ÇOK OKUNAN MAGAZİN DERGİSİ – BESTLİFE
YILIN EN KALİTELİ RESTAURANTI - RÖLANTİ RESTAURANT - OSMAN RESULOĞLU
HAKAN SOLAKER – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN KİTABI – SİYAH ORKİDELER
YTL OSMAN - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ
TAŞHAN ADANA 1959 – YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN RESTAURANTI – TAŞHAN ADANA 1959
ERTAN TAŞKIRAN – YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN PRODÜKSİYON MARKASI – TAN MEDYA
ENES FURKAN BİLGİÇLİ – AVRUPA VE TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI
NEVİDE ÇİÇEK –YILIN EN HIZLI ÇIKIŞ YAPAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ
İLKNUR ÖZKUŞ –YILIN EN DİKKAT ÇEKEN KIRMIZI HALI MUHABİRİ
ESİNYUM – YILIN EN DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK SUNUCUSU
NİLGÜL – YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MODELİ
BODA DAVET BALO SALONU – YILIN EN İYİ DAVET BALO SALONU
İHLAS HABER AJANSI – YILIN EN İYİ HABER AJANSI