Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 29 Ocak Çarşamba günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

Sakarya’da atıklar geri dönüşüme kazandırılacak Sakarya’da atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

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Kaynak: igf