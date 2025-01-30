Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 30 Ocak Perşembe günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

Tokat'ın tarım ve turizmine DOKAP desteği Tokat'ın tarım ve turizmine DOKAP desteği

Ve daha bir çok haber www.igfhaber.com 'da

"Haber paylaşınca güzel..."

Kaynak: igf