Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.
İşte 30 Ocak Perşembe günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...
- Emekli aylığı teklifi TBMM'den geçti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk yargısına kimse ayar veremez
- ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı
- Thodex kurucusunun tahliye iddiaları yalanlandı
- Yönetmelik değişti... Özel hastanelere ayar!
- 56 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
- 'Merkez'in rezervleri yine zirvede
- Engelli bireylere eğitimde aylık destek belli oldu
- Sakarya'da bu yıl suya zam yok
- Hava Durumu: Doğu'da buzlanma ve don, Anadolu'da sis
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"Haber paylaşınca güzel..."
Kaynak: igf