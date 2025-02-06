Bugün 6 Şubat Perşembe... Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler için bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

YÖK, depremle mücadelede bor katkılı yerli projeyi örnek gösterdi YÖK, depremle mücadelede bor katkılı yerli projeyi örnek gösterdi

İşte 06 Şubat Perşembe günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

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Kaynak: igf