İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu ve resmi ilanlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

ANKARA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Anadolu yerel medyasının ülkenin demokrasi simidi olduğunu belirterek, “Anadolu yerel medyası, yıllardır Basın İlan Kurumu’ndan alınan resmi ilanlarla ayakta durmuş, gazetecilik görevini ifa etmiştir. Teknolojinin hızla ilerlediği ve çağ atladığı günümüzde insanlarımız, haberleri, anlık gelişmeleri yerel medyalardan takip etmektedir. Hal böyle iken, resmi ilan ve Basın İlan Kurumu’ndan kaynaklı sorunlarla mücadele etmeye çalışan Anadolu yerel medyası, diğer yandan ekonomik sıkıntılarla birlikte ayakta kalma mücadelesi vermektedir.” denildi.

“BİK’İN GÖREVİ ANADOLU YEREL MEDYALARININ SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAMAKTIR”

Resmi ilan pastasının her geçen gün küçüldüğünün altını çizen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Bir yandan resmi ilan pastası küçülmekte, diğer yandan resmi ilanları arttıran hiçbir çalışma Basın İlan Kurumu tarafından yapılmamaktadır. Son gelişme olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB), aldığı kararla genel kurul ilanları artık odaların resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Gerek Türkiye Gazetecileri Konfederasyonu, gerek gazetecileri temsilen genel kurula seçilen BİK Genel Kurulu Üyeleri, gerekse Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün bu konuda bir adım atmaması son derece kaygı vericidir. Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeleri ve Genel Müdürlüğün görevi, Anadolu yerel medyasının sorunlarına çözüm bulmaktır. Ancak, görülen o ki, bu görevi yapmak yerine basın meslek odalarını suçlamak, Anadolu yerel medyalarının resmi ilan yayınlama haklarını elinden almak, yerel medyalara ‘birleşin-kapatın’ baskısı uygulamak için mücadele edilmektedir. Bu davranışlar, ülke demokrasisine darbedir. Bu davranışlardan biran önce vazgeçip, Anadolu yerel medyalarının sorunlarına çözüm aramak, resmi ilan pastasını büyütmek için mücadele edilmelidir.”

“BİK ANALİTİK SİSTEMİ NE KADARA MAL OLDU? BİK ANALİTİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu temsilen BİK seçimleriyle Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine seçilen 6 gazeteci temsilcisinin seçim öncesi Anadolu yerel medyalarına vaatlerde bulunduklarının altını çizen İGF Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, “Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğine seçilen 6 gazeteci temsilcisi, Anadolu yerel medyalarını temsil etmeyi bırakın, verdikleri sözlerinin hiçbirini yerine getirmemişlerdir. Bugün halen Anadolu yerel medyalarının resmi ilanları, ‘kaşının altında gözün var’ misali kesilmekte, BİK Analitik’in raporlarına göre ilanları kesilmektedir. BİK Analitik için harcanan para ne kadardır? Dünyanın kabul ettiği Google Analytics rakamlarını yok saymak, BİK Analitik’in raporlarını kabul etmek ne kadar doğrudur? BİK Analitik’in İlanbis’teki verileri doğru ise, medyaların resmi ilanları neden kesilmektedir? İlanbis’teki rakamlar yanlış ise, medyalara excell dosyasında elle hazırlanan rakamlarla cevap verileceğine, neden BİK Analitik sistemindeki görseller verilmemektedir? BİK Analitik sistemi, iddialarda olduğu gibi 3 milyon 500 bin dolar verilmiş midir? BİK Analitik sistemini hangi yazılım firması ne kadar fatura keserek yapmıştır? Tüm bunlar kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Eğer bu rakamlar açıklanamaz ise, bu sistemin sorumluları derhal istifa etmelidir.” ifadelerine yer verildi.

İGF Yönetim Kurulu, Anadolu yerel medyasının sorunlarının çözümüne yönelik mücadelesini sürdüreceklerini, Basın İlan Kurumu’nun yaptığı çalışmalarla ilgili konuların takipçisi olacaklarını kaydetti.