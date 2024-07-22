İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin Robot ve Yapay Zekâ Kulübü, Güney Kore'de 6 ülkeden toplamda 300'e yakın takımın katıldığı robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu.İSTANBUL (İGFA) -Anadolu İmam Hatip Okulları'nda uygulanan program çeşitliliği bağlamında fen ve teknoloji programıyla yapay zekâ, robotik, kodlama ve benzeri teknik alanlarda kendini geliştirme fırsatı bulan öğrenciler uluslararası etkinliklerde de büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesinin Robot ve Yapay Zekâ Kulübü'ndeki öğrencilerden oluşan "AI & Robotics Team" adlı takımı, 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonunda "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonluğu, "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" ile dünya ikinciliği kazandı.

Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zekâ projesinin sergilenmeye hak kazandığı Yapay Zekâ Kulübü ve Türkiye'de yapılan robot yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü, global seviyede adını duyurdu.