Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi uyardı; yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen ihmalden kaynaklanan baca yangınları can yakıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’da 2024 yılında 30’u aralık ayında olmak üzere toplam 121 baca yangını meydana geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların soğumasıyla beraber baca yangınında yaşanan artışa dikkat çekti. 2024 yılında Manisa’da temizliği ihmal edilen toplam 121 bacada yangın çıktı. Birçok yangın itfaiyenin müdahalesi ile yayılmadan söndürülürken, bazıları can yaktı. Yunusemre ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada bacadan başlayan yangın çatıya yayıldı. İtfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürülen yangında çatı tamamen küle dönerken üst kattaki iki daire ise kullanılamaz hale geldi.

“BACA TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN”

Baca temizliğinin önemini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, “Kış mevsiminin başında vatandaşlarımızı baca temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdik ve ihmal edilmemesi noktasında uyarılarda bulunduk. Temizlenmeyen bacalar hem zehirlenmelere hem de yangınlara neden oluyor. Son bir ayda yaklaşık 30 baca yangınına müdahale ettik, yıl boyunca müdahale ettiğimiz baca yangını sayısı 121’i buldu. Vatandaşlarımızı sobadan kaynaklı olası yangınlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.