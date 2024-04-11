İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan “Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi: TR-METALENDEKS” Mart ayı ve ilk çeyrek sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB); metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri ve ihracat taleplerini izlemek ve değerlendirmek, sektör ve ihracatçıları bilgilendirmek, metal fiyatları, üretim maliyetleri, döviz kurları, kâr marjları, stoklar gibi göstergeleri izlemek, sektör ve ihracatçıları bilgilendirmek için 2023 yılında hayata geçirdiği ‘Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’nin Mart ayı ve ilk çeyrek sonuçları açıklandı.

Yeni yıla gerileme ile başlayan endeks şubat ayından sonra mart ayında da artış göstererek toparlanma için sinyal verdi.

Endeksin Mart ayı sonuçlarına göre; küresel ekonomide sıkı para politikalarının küresel talebe ve mal ticaretine yarattığı baskının sürdüğü belirtilirken, buna karşın Mart ayında enflasyonlardaki düşüşler ile büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin takvimleri giderek daha net hale geldiği ifade edildi. Büyük merkez bankalarının haziran ayında ilk faiz indirimlerini yapabileceklerinin öngörüldüğü rapor sonuçlarına göre; küresel talepte toparlanma beklentisi oluşmaya başladığı ve metal fiyatlarında da artışların gerçekleştiği ifade edildi.

Yurtiçinde ise döviz kurlarında yükseliş ve faizlerde artış yaşandığı bilgisinin paylaşıldığı rapor sonuçlarına göre, yerel seçimler sonrası için döviz kurlarında önemli artışlar olacağı beklentisi ile dövize artan talebin kurları önemli ölçüde yükseltmesiyle, Merkez Bankası'nın da dövize talebi yavaşlatmak için faiz oranlarını yüzde 50’ye çıkardığı ifade edildi.

Metal sanayi ihracat miktar endeksinin şubat ayından sonra mart ayında da önemli bir artış gösterdiği bilgisinin paylaşıldığı endeks sonuçlarına göre; pazarlarda durgunluk ve zayıf talebin sürmesine rağmen miktar endeksi Şubat ayında 126,02 puan iken Mart ayında 137,03 puan olarak gerçekleşti. Metal sanayi ihracat değer endeksinin Şubat ayından sonra Mart ayında da yükseldiğinin açıklandığı sonuçlara göre, Mart ayında değer endeksi 146,68 puandan 160,09 puana çıktı. Metal sanayi ihracat birim değer endeksinin ise mart ayında sınırlı ölçüde yükselerek 117,27 puan olduğu açıklanırken, ihracat birim fiyatları şubat ayında 4,35 dolar/kg iken mart ayında 4,38 dolar/kg olarak gerçekleşti.

İKİNCİ ÇEYREKTE TALEPTE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

İkinci çeyrekte talep tarafında toparlanma beklentisinin bulunduğunun belirtildiği sonuçlara göre, metal fiyatlarında da sınırlı ve kademeli artış beklendiği bilgisi paylaşıldı. İhracatçılar arasında yapılan beklenti anketi mart ayı sonuçlarına göre; ihracat siparişlerindeki düşüşün önemli ölçüde yavaşladığı ve fiyat artışlarının ümit verdiği bilgisi paylaşıldı.