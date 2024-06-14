Kurdaki hareketlenmenin henüz başlamaması, artan genel gider ve işçilik maliyetlerinin altında ezilen deri ihracatçıları 2025 yaz sezonu satışlarını gerçekleştirmek için İtalya’ya gitti.İZMİR (İGFA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 15-18 Haziran tarihleri arasında Avrupa ve dünyanın en önemli ayakkabı ve saraciye fuarlarından İtalya Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na 10’uncu kez milli katılım organizasyonu düzenliyor.

Türk deri ihracatçıları ana pazarı İtalya’da artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Metaverse altyapısında ürünlerini sergiliyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “İki yıldır asgari ücrete yapılan zamlardan dolayı üretimle uğraşan emek yoğun sektörlerde ortalama genel gider maliyetleri yüzde 60’lara ulaştı. Sadece deri sektöründe değil bütün emek yoğun sektörler aynı durumda. 2024 yılında kurdaki değişim enflasyon oranında olmazsa sektördeki firmaların hepsi kapanacak. İhracata dayalı bir büyüme hedefliyorsak, enflasyon, faiz, kur gibi temel göstergeler bizleri bu seviyede olumsuz etkilememelidir. Bizler enflasyonla mücadelede üzerimize düşen fedakarlığı yapmaya hazırız, fakat enflasyonla mücadele ancak ihracat artışıyla başarılı olur. Türkiye’de yabancı yatırımcıları yatırıma teşvik edecek, yatırım iklimini oluşturmalıyız. Dünyanın en büyük deri ürün ithalatçılarından biri yıllık 10 milyar doların üzerinde ayakkabı ürünleri ithalatı olan İtalya’yı en önemli hedef pazarlardan biri olarak görüyoruz.” dedi.

Başkan Zandar, “İhracatçılarımızın enflasyon muhasebesine geçtiği ve dış pazarlarda zorlandığı, yüksek kredi faizleriyle mücadele ettiği bu dönemde işletmelerimiz birçok sektörümüz rekabet güçlerini kaybetti. En büyük pazarlarımızda yüzde 30’lara varan gerilemeler yaşıyoruz. Türkiye geneli 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız yüzde 24 düşüşle 651 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye geneli İtalya’ya ihracatımız ise 5 ayda yüzde 20 düşüşle 47 milyon dolara geriledi. Birliğimiz Avrupa ve dünyanın en önemli ayakkabı ve saraciye fuarlarından İtalya Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na 35 ayakkabı, 1 çanta, 1 kemer, 1 ayakkabı bakım ürünü olmak üzere toplam 38 firmamızın katılımıyla milli katılım organizasyonu düzenliyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz dijitalleşme faaliyetleri kapsamında, Expo Riva Schuh Fuarı milli katılım organizasyonu katılımcısı firmalarımızın fuarda sunacağı ürünleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB Metaverse altyapısında dördüncü kez sergiliyor..” diye konuştu.

Erkan Zandar, “Metaverse Kiosk Ayakta Gör Projesinin fuar süresince gösterimi gerçekleşecek. Firmalarımızın fuarda sunduğu ürünlerin gerçekçi doku ve yansıma ile EİB’e özel geliştirilen bir yazılımla modellenerek 3 boyutlu olarak sistemde entegrasyonu sağlandı. EİB Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünleri 360 derece inceleme ve önceki edisyonlardaki projeden farklı olarak geliştirilen proje ile sisteme entegre bir kiosk ile dijital ortamda seçtikleri ayakkabı ürünlerini bizzat kendi ayağı üzerinde deneme şansına erişiyor. Firma logoları, fiyat aralıkları, ürün kodları, ürünlerin teknik özellikleri ve firma iletişim bilgileri modellenen ortama entegre edilerek fuar ziyaretçilerinin katılımcı firmalarımızın dijital stantlarını bulundukları yerden ziyaret etmelerine ve ürünleri incelemelerine olanak sağlıyor.” dedi.