Türkiye'ye 2022 yılında 254 milyar dolar döviz kazandıran, 61 ihracatçı birliği çatısı altında faaliyet gösteren 112 bin ihracatçı, 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantılarını Nisan ayı içerisinde yapacak.İZMİR (İGFA) - 2022 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde göreve gelen 61 ihracatçı birliğinin yönetim kurulları; 1 yıllık dönemde seçim öncesinde ortaya koydukları hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiklerini ne kadarını gerçekleştiremediklerini, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında depremin yol açtığı derin yaraları sarmak için yaptıkları çalışmaları genel kurul üyesi ihracatçılarla paylaşacaklar.

Türkiye’deki ilk ihracatçı kümelenmesi olan, Türkiye’ye ihracatı öğreten, çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğiyle Türkiye’nin ihracatına 2022 yılında 18,3 milyar dolarlık katkı sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına, “Mevcudu korumak” hedefiyle giren Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2022 yılı mali genel kurul toplantıları maratonu; 10 Nisan 2023 Pazartesi günü Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin toplantılarıyla başlanacak, son 5 yıldır EİB bünyesinde ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin genel kuruluyla nokta konulacak.

Ege Bölgesi Moda Endüstrisinin zirvesi niteliğindeki genel kurul toplantılarında; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal Türk ve dünya ekonomisindeki güncel gelişmeleri tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarına aktaracak.

İhracatları 1 milyar dolara koşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri, 11 Nisan 2023 Salı günü genel kurulda bir araya gelecekler. EMKOÜİB üyeleri, 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracata ulaşmak için izlenmesi gereken yol haritasını ortaya koyacaklar.