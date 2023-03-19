Türk yaş meyve sebze sektörü Güneydoğu Asya’da gücünü artırıyor. İhracatçılar, Singapur ve Endonezya’ya 50 milyon dolar ihracat hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Türk yaş meyve sebze sektörü, Asya-Pasifik ülkelerine ihracat hacminin artırılması için yeni atılımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projesi kapsamında 10-18 Mart 2023 tarihlerinde Güneydoğu Asya’nın en büyük iki ekonomisi Singapur ve Endonezya’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Araştırmalara göre 2040 yılında dünyanın en büyük 5 ekonomisinden 4’ünün Asyalı olması bekleniyor. Biz 21’inci yüzyılı “Asya Yüzyılı” olarak görüyoruz. Geçen sene URGE Projemiz kapsamında Hindistan’a çok verimli bir sektörel ticaret heyeti düzenlemiştik. Bu sefer de Birliğimizce URGE Projemiz kapsamında 10-18 Mart 2023 tarihleri arasında küresel ticaretin en önemli oyun kurucularından Singapur ve Endonezya’yı kapsayan bir ticaret heyeti organize ettik.” dedi.

Türkiye’nin Endonezya ve Singapur ile arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıklayan Başkan Uçak, “Ticaret heyetimizin ilk ayağında 9 Türk yaş meyve sebze ihracatçısı firmamız Endonezya’da 50, ikinci ayağında ise Singapur’da 60'a yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Sonrasında ise Singapur ve Endonezya’da Meyve Sebze İthalatçıları ve İhracatçıları Birlikleri, ithalatçı firmalar ve toptancı hallerini ziyaret ettik. Endonezya ve Singapur’a ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik girişimlerde bulunduk” diye konuştu.

2022 yılında Türkiye'nin Singapur ve Endonezya’ya toplamda 805 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Hayrettin Uçak, "Bu rakamın 6,3 milyon dolarlık kısmını yaş meyve sebze ihracatımız oluşturdu. Yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 38’ini 2,5 milyon dolarını kiraz oluşturuyor. Elma, limon, kayısı da en fazla ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Endonezya 273 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi, Singapur ise dünyanın en önemli re-export merkezi. Karşılıklı anlaşmalar sağlandığı takdirde hızlı sonuç alınabilecek pazarlar. Önümüzdeki süreçte iki ülkeye 50 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı hedefliyoruz" dedi.