İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2023 yılında gerçekleştirdiği 12,7 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün lider kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), başarılı ihracatçılarını düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Ödül töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün öncü isimleri, dernek ve federasyon başkanlarının katılımı ile gerçekleşti. Toplamda 67 firma 24 kategoride ödüle layık görülürken sektörü temsil eden 28 derneğe de teşekkür plaketleri takdim edildi.

TASARIM YARIŞMASINDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve toplam 159 başvurunun olduğu tasarım yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması 2023ün Afet ve Acil Durum temasıyla Metalden Mamul Ürünler ve Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildiğini duyuran Tecdelioğlu, Metalden Mamul Ürünler kategorisinin kazananlarına ödüllerini takdim ettik. Küresel rekabette önemli bir avantaj sağlamak, yenilikçi ürünler ortaya koymak ve markalarımızı geliştirmek istiyorsak tasarımı bir enstrüman olarak kullanmak zorundayız. dedi.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 6. SEKTÖR

2023 yılı ödüllerinin Cumhuriyet'in 100. yılının kutladığı senenin ödülleri olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını ifade eden İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, global etkenlerin yanı sıra 2023 Şubat ayında asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depreminin yaşanmasıyla birlikte oluşan yavaşlamayla hem üretim hem de kapasite kullanım oranlarının düştüğünü ve tüm bunların ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını ifade etti. Tecdelioğlu, yaşanan olumsuzluklara rağmen sanayi sektörleri arasında toplam 12,7 milyar dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5,6 pay alarak en çok ihracat yapan 6ncı sektör olduklarının bilgisini paylaştı.