Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde sürdürülen “İhracatta Kadın Gücü: Kadın Girişimciler için İhracat Eğitimi Programı”nı 67 kadın girişimci başarıyla tamamladı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası bünyesindeki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlediği “İhracatta Kadın Gücü” eğitim programı, 67 kadın girişimciye sertifikalarını kazandırdı. Program, kadınların ihracatta daha aktif rol almasını hedefliyor.

Sertifika töreninde konuşan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, kadınların iş hayatında güçlendirilmesinin ekonomik gelişim için kritik olduğunu vurguladı. “Kadınları hayatın tam içine sokmalıyız,” diyen Kestelli, OECD ve Dünya Bankası raporlarına atıfta bulunarak, kadın istihdamında yüzde 10’luk artışın GSYH’yi yüzde 2-4 oranında artırabileceğini belirtti. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36,8, erkeklerin ise yüzde 72 olduğunu ifade eden Kestelli, kadın-erkek ücret eşitsizliğinin yüzde 20’lere vardığını ve kadın girişimci oranının yüzde 18’den yüzde 50’ye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 3 ay süren programda 8 derste ihracata giriş, pazar analizi, dijital dönüşüm, e-ihracat, markalaşma, Eximbank destekleri, Yeşil Mutabakat ve devlet teşvikleri gibi konuların işlendiğini belirtti. “Eğitimler, uygulamalı örneklerle desteklendi ve katılımcıların iş modellerine odaklanıldı,” diyen Eskinazi, kadın emeğini dış dünyaya taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

KADIN TEMSİLİYETİ ARTIYOR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi’nde kadın ihracatçı sayısının arttığını, Genç İhracatçılar Konseyi’nde kadın temsiliyetinin yüzde 50’ye ulaştığını ifade etti. “Kadın elinin değdiği her iş güzelleşiyor,” diyen Uçak, kadınların ihracatta üretkenlik ve sürdürülebilirlikte fark yarattığını belirtti.

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zübeyde Celep, programın kadınların finansmana erişim, pazar bilgisi ve uluslararası ağ oluşturma gibi sorunlara çözüm ürettiğini belirtirken, “Kadın girişimcilerin ihracattaki ufkunu daha ileriye taşıyarak Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendireceğiz” dedi.