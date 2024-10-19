Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği’nin birlikte düzenlediği BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü’nün sahibi Enkaz Sineması şiir kitabıyla Aydan Yalçın oldu.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Nilüfer Belediyesi ve Bursa Yazın ve Sanat Derneği'nin (BUYAZ) ile birlikte düzenlediği ‘BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü’ sahibini buldu. Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki Şiir Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen törende Enkaz Sineması şiir kitabıyla Aydan Yalçın ödülün sahibi oldu.

Edebiyat dünyasına önemli katkılar sağlamış İhsan Üren’in adını yaşatmak amacıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen ödül yarışmasına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, BUYAZ Başkanı Bülent Elitok, İhsan Üren’in ailesi ve edebiyatseverler katıldı.

BUYAZ Başkanı Bülent Elitok, İhsan Üren Şiir Ödülü’nün Türk şiirine ve Bursa’nın kültürüne katkı sağladığını söyledi. 39 kitap, 17 dosya olmak üzere 56 yapıtla başvuru aldıklarını hatırlatan Elitok, “Seçici kurulda Ramis Dara, Nahit Kayabaşı, Bülent Güldal, Gonca Özmen, Esin Üren Çakır yer aldı” dedi.

Üren ailesi adına konuşan Altan Üren ise Nilüfer Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de, kültür ve sanat şehri Nilüfer’de şiirin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Şahin, dernekler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak, kenti bu alanda daha farklı yerlere getirmek istediklerini söyledi.

Gecede İhsan Üren şiirleri okunurken, Bülent Elitok moderatörlüğünde Ramis Dara ve Nahit Kayabaşı ile söyleşi yapıldı. Ardından Yazar Süreyya Akçay, Aydan Yalçın ile ‘Enkaz Sineması’ kitabı üzerine konuştu.