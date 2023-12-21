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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere on binlerce kişiye el uzattı. Ekipler ayrıca Eskişehirlilerin sağlığı için yaptıkları denetimlerle de yıl boyu çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürdü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi’nin 2023 yılında yoğun bir çalışma programı ile destek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten yetkililer, “Günlük ortalama 1500 porsiyon yemek üretimi kapasitesine sahip Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, kuruluş amacı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermektedir. Üretilen yemekler tek kullanımlık kaplarda ve gıda güvenliği koşulları altında hizmet araçlarımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırılmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, 2023 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 170 bin 230 porsiyon sıcak yemek, mekansız vatandaşlara 11 bin 89 adet kumanya, 12 rehabilitasyon okulunda bulunan ortalama 800 öğrenciye 127 bin 735 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapmıştır. 6 Şubat’ta merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sebebi ile afetzede vatandaşlarımıza 18 Eylül 2023 tarihine kadar konakladıkları mekanlara haftanın her günü olmak üzere toplam 52 bin 418 porsiyon yemek gönderilmiştir. Ayrıca; tabldot servisimizden deprem bölgesinde görev alan, ayni bağış deposunda, bağış toplama ve tasnifleme hizmetlerinde, depremzedeleri karşılama hizmetlerinde görev alan personele ve vatandaşlar ile otogara gelen depremzede vatandaşlarımıza verilmek üzere 15 binin üzerinde yemek ve kumanya hazırlanmış ve dağıtımı yapılmıştır.” dediler.

Eskişehir halkının sağlığı için denetimlerin de aralıksız devam ettiğini ifade eden yetkililer, “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Şube Müdürlüğümüzce, Eskişehirlilere sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmiş, gerekli denetimlerden geçirilmiş kaliteli ve güvenle tüketebilecekleri yaş sebze ve meyve arz edilebilmesi için kanun ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü denetim faaliyetleri icra edilmiştir. İcra edilen denetimlerde; yaş sebze-meyve ile ilgili faaliyet yapan 33 meslek mensubuna cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun sorumlu olduğu ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla iş ve işlemlerini yürüten Grup Ölçü Ayar Memurluğumuzċa 2023 yılı içerisinde, ilimiz genelinde toplam 768 adet ölçü tartı aletlerinin muayene işlemleri yapılarak hatalı çalıştıkları tespit edilen toplam 44 adet ölçü ve tartı aletine iptal damgası vurularak yetkili tamirci servislerine sevk edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Sağlanan güvenlik hizmetinin de kesintisiz olarak verildiğini ifade eden Destek Hizmetleri yetkilileri, “11 ili etkileyen deprem felaketi sebebi ile Ayni Bağış Deposu olarak belirlenen Eski İl Özel İdaresi Binası ve çevresinin güvenlik hizmeti kesintisiz olarak sağlanmıştır. Ayni Bağış Deposu olarak belirlenen eski il özel idaresi binasının temizlik faaliyetleri icra edilmiş, Büyükşehir Belediyemiz Yardım Toplama Merkezi olarak belirlenen noktalardan yardımların sevkiyatı Ayni Bağış Deposuna yapılmıştır. Belediyemize bağlı tüm birimlerin özel güvenlik hizmetleri, 315 özel güvenlik personeli ile 46 İl Emniyet görev bölgesi, 6 İl Jandarma bölgesi olmak üzere toplam 52 ayrı birimde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Belediyemize ait tüm binaların genel temizlik hizmeti, 135 personel ile yürütülmektedir. Ulaştırma biriminde bulunan hizmet araçları ile daire başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda şehir içi ve şehir dışı hizmet verilmektedir.” dediler.